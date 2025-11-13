Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman ile Ankara’da bir araya geldi.

İKİL VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.