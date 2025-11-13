Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman ile Ankara'da bir araya geldi.
- İki lider, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler üzerine görüştü.
- Görüşmenin detaylarına dair resmi açıklama bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman ile Ankara’da bir araya geldi.
İKİL VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI
Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.