Gürsel Tekin: İstanbul'u ilçe ilçe gezeceğiz

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda üyenin katıldığı ve parti içi tartışma konularının kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

KURULTAY SÜRECİNE YÖNELİK İDDİALAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, son dönemde gündeme gelen kurultay süreçlerindeki usulsüzlük, şaibe ve yolsuzluk iddiaları değerlendirildi. Parti tabanından katılan üyeler söz alarak yaşadıkları sorunları, tespit ettikleri eksiklikleri ve çözüm önerilerini dile getirdi.

"HER ÜYENİN İRADESİ SANDIĞA EKSİKSİZ YANSIMALI"

Toplantıda konuşan Gürsel Tekin, parti içi demokrasinin önemine vurgu yaptı:

Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrar etmemesi için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz.

Tekin ayrıca yeni bir çalışma planı açıkladı:

Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu kuruldan seçilecek 39 ilçe temsilcisi, tüm ilçeleri gezerek üyelerle birebir görüşecek. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz.

"BELEDİYELERİN ŞÜPHELİ LİŞİKLİLERİ SONA ERMELİ"

Yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yapılan operasyonlara da değinen Tekin, müteahhitler ve bazı şirket sahipleri üzerinden parti yönetimine eleştiriler yöneltti. Bazı belediyelerin “itirafçı” ve “iftiracı” olarak tanımlanan kişilerle iletişimini kesmediğini öne sürerek partinin bu ilişkiler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.