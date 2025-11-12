Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in parçasıdır ve öyle kalmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında Gazze’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞKESİN KALICILIĞI İÇİN İSRAİL'E ÇAĞRI

Fidan, Gazze’deki son durumun kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, şunları söyledi:

Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesini gösteriyor.

Aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerektiğini vurgulayan Fidan, insani yardımların girişinin önündeki engellerin kaldırılması ve tüm sınır kapılarının açılması çağrısını yineledi.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIM ÇABALARI

Fidan, Mısır’a Gazze’ye insani yardım konusunda sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, şunları aktardı:

Bugün bir yardım gemisinin 810 ton insani yardımla Mersin Limanı’ndan El Ariş Limanı’na hareket ettiğini duyurdu.

Geçici barınma alanlarının oluşturulması ve yeniden imar süreci için Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber edeceğini açıkladı.

Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sağlanacağını belirtti.

BM VE YÖNETİM DÜZENLEMELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Gazze’deki idari ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar hakkında Fidan, şunları dile getirdi:

BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarılması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İstikrar Gücü’nün görev alanlarının netleştirilmesi, Filistin Komitesi ve Barış Kurulu’nun yasal ve siyasi çerçevesinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır başta olmak üzere sürece katkı sağlayan ülkelerle istişarelerin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

ULUSLARARASI TOPLUMA MESAJ

Fidan, uluslararası toplumun Filistin’de yönetimin Filistinlilere ait olduğunu hatırlaması gerektiğini belirterek, “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır; öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Bu anlayışla hareket edildiğinde tartışmalı tüm konular çözülebilir” dedi.

ABD ZİYARETİ VE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Fidan, ABD temaslarına da değinerek şunları kaydetti:

Beyaz Saray’daki görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin Suriye’deki pozisyonunun net bir şekilde ortaya konduğunu vurguladı.

ABD ile Suriye ve Türkiye işbirliğinde sorunlara çözüm yollarının ele alındığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlıklarındaki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nın sonunda Ortak Bildiri yayınlandı.