Halk TV programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddianamesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki, Toktaş, Tezkan ve İbrahim Kahveci ise sanık olarak yer aldı.

İddianamede, sanıkların 23 Eylül 2024’te “Seda Selek ile Neden Sonuç” programına yorumcu olarak katıldığı ve Kahveci’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri, Tezkan’ın ise bunu destekler nitelikte ifadeler kullandığı belirtildi. Programın RTÜK’ten talep edilen kayıtlarının incelendiğinde, sanıkların belirtilen sözleri sarf ettikleri tespit edildi.

KANAL MÜDÜRÜ TOKTAŞ'IN SAVUNMASI

Kanalın sorumlu müdürü olan Suat Toktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, diğer sanıkların katılımcı olarak bulunduğunu kaydetti. Toktaş, sanıkların söz söyleme gücüne sahip gazeteciler olduğunu, programın ana konusunun Cumhurbaşkanı değil, Orta Doğu ve İsrail eleştirisi olduğunu öne sürerek ifadelerin hakaret unsuru taşımadığını savundu.

TEZKAN VE KAHVECİ'NİN SAVUNMASI

Sanık Mehmet Tezkan, programda Orta Doğu tartışması sırasında İsrail örneğini verdiğini, Hitler ve Netanyahu karşılaştırması yaptığını belirterek sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, cumhurbaşkanına hakaret kastı taşımadığını ifade etti.

Sanık İbrahim Kahveci ise programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, sarf ettiği sözlerin hakaret içermediğini ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

İDDİANAMENİN SONUCU VE TALEP EDİLEN CEZALAR

İddianamede, sanık Suat Toktaş’ın kanalın sorumlu müdürü olarak programı yayınlamasının da “cumhurbaşkanına hakaret” kapsamında olduğu kaydedildi. Tezkan, Kahveci ve Toktaş hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV'deki "Neden Sonuç" programına konuk olan İbrahim Kahveci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat döneminde destek verdiğini belirterek, "O dönem zulüm görenler şimdi zalimliğin peşinde koşuyorlar." Demişti.

Kahveci konuşmasını sürdürürken, diğer konuk Mehmet Tezkan araya girerek, "İsrail gibi mesela değil mi?" ifadelerini kullanmış, Kahveci ise "Aynen öyle Mehmet Tezkan, hep vurguluyorum" şeklinde konuşmuştu.

Kahveci sözlerine şöyle devam etmişti: