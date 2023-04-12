İsmail Saymaz'dan CHP'nin milletvekili aday listelerine tepki: Kendi evlatlarını yok saydılar

ensonhaber.com

Adım adım yaklaşan seçimler Türkiye gündeminin ilk sırasında...

Cumhurbaşkanı adaylarından sonra partilerin vekil listelerinin de belli olması ile kampanyalar da başladı.

Millet İttifakı'nda Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden girmesi kararlaştırıldı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında CHP'nin milletvekili aday listesine yönelik çarpıcı sözler kullandı.

6'lı masa ortaklarına CHP listelerinden onlarca milletvekili adayına verilmesine tepki gösteren Saymaz, partililerin bu listelere oy vermeyeceğini belirterek şunları söyledi:

Benim saydığım kadarıyla DEVA Partisi'ne 12 ya da 13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9 ya da 10, Demokrat Parti'ye 10, İYİ Parti'ye de bazı illerde çekildiği için 5 seçilebilecek yerden toplamda ise 40 seçilebilecek yerden milletvekili verdiniz. Bu hakkaniyete aykırı. Kaç milletvekili seçilecek de 40 milletvekili verdiniz siz? Kardeşim CHP'liler kendilerini görmedikleri listelere hangi motivasyonla oy versin? Üstelik bu partilere en seçilebilecek illerden vermişler. Bunu neye göre verdiniz? DEVA Partisi bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Gelecek Partisi bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Bence 9 milletvekili çıkaramazdı. DEVA Partisi hiç çıkaramazdı. Ve bunun sonucunda 40 yıldır partide ter döken CHP'liler tepki gösteriyor.