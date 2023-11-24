İyi Parti'nin İBB'ye destek şartı: İşte İstanbul'da istenen 10 ilçe Ensonhaber, İyi Parti ile CHP arasındaki İBB pazarlığının detaylarına ulaştı. Meral Akşener, 10 ilçenin İyi Parti'ye bırakılmasını istiyor. İşte tüm detaylar...

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Türkiye yerel seçim gündemine girdi.

Muhalefet ise hem kendi aralarında hem de parti içinde yaşadıkları kaosla birlikte seçime doğru ilerliyor.

Mayıs seçimlerinde alınan büyük yenilgiden sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart sürecinden sonra ikinci kez tekmeleyerek devirdiği ittifak masası yeniden kurulabilir.

Meral Akşener'in ittifak şartı belli oldu

Meral Akşener'in yerel seçimlere her ilde ve ilçede kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmasından sonra CHP'de yaşanan genel başkan değişimi havayı değiştirdi.

Akşener'in el yükselttiği pazarlıkta şartlar belli oldu.

"İstanbul'da 10 ilçeyi bize verin"

Ensonhaber'in edindiği bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özelinde Akşener'in şartı 10 ilçe...

Yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın ittifak konusunda sürekli verdiği olumlu mesajlardan sonra İyi Parti, şartlarını ortaya koydu.

İşte İyi Parti'nin İstanbul'da istediği ilçeler

Buna göre yerel seçimlerde İyi Parti İstanbul'da; Çatalca, Silivri, Üsküdar, Eyüpsultan, Tuzla, Şile, Ataşehir, Ümraniye ilçelerini istiyor.

Bu ilçelerin İyi Parti'ye bırakılması durumunda İBB'de CHP'nin olası adayı İmamoğlu'na destek verilecek.

Özgür Özel, Meral Abla dedi

Son olarak Özel, dün gece katıldığı programda Akşener'i 'Meral Abla' şeklinde ansa da Akşener, uzunca bir süre bu konuda kendi adaylarıyla girecekleri konusunda iddialı konuşmuştu.

Her gittiği ilde söyledi: Kendi adayımızla gireceğiz

Akşener, 26 Ağustos'ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da düzenlenen programda partisinin yerel seçimlerdeki yol haritasını açıklamıştı.

Akşener bu süreçte, il teşkilatlarıyla buluşmalarında gitti şehirlerin il ve ilçe başkan adaylarını açıklamaya başlamıştı.

Adaylık bekleyen İyi Partililer ne yapacak?

Parti içinde başkanlık sözü verilen isimlerin, yeni ittifak sürecinde anlaşma sağlanırsa alacakları pozisyon şimdiden merak konusu oldu.