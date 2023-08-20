Kılıçdaroğlu, Sincan'da mevsimlik tarım işçileriyle buluştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

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AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a karşı 13. seçim yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

Yerel seçimler öncesi kendini affetirmek istercesine Anadolu'da turlara naşlayan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki durağı, Ankara kırsalındaki mevsimlik tarım işçileri oldu.

Tarım işçilerinin ve bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Çokören Mahallesi'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada mevsimlik tarım işçileri ile görüştü.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ne demişti

Büyük seçimlerin kaybedilmesini ağır bir yenilgi olarak kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri aktardı: