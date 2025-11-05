Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na Ecevit göndermesi

- Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in mezarını ölüm yıldönümünde ziyaret etti.
- Sosyal medyada yaptığı paylaşım, Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak görüldü.
- Paylaşım, İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasıyla ilişkilendirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin önceki genel başkanlarından ve eski Başbakan Bülent Ecevit’in kabrini, ölüm yıl dönümünde ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN ANLAMLI PAYLAŞIM
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Mekânı cennet, ruhu şad olsun.
"İMAMOĞLU'NU İMA ETTİ" YORUMLARI
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, sosyal medyada İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasından tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.