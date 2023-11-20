Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası rüşvet iddiaları hakkında açıklama CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda delegelerin rüşvetle ayartıldığı iddialarını "iftira" olarak yorumladı.

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ensonhaber.com

Son genel seçim hezimetiyle 13. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim rüzgarıyla koltuğundan da oldu.

Partide yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel'in değişimciler tarafından desteklendiği kurultayın öncesi de sonrası da çok tartışıldı.



Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultay'dan sonra basında yer alan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Partimizi ve delegelerimizi kimse yıpratamaz"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı videoda şunları şu ifadeleri kullandı: