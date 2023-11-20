Son genel seçim hezimetiyle 13. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim rüzgarıyla koltuğundan da oldu.
Partide yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel'in değişimciler tarafından desteklendiği kurultayın öncesi de sonrası da çok tartışıldı.
Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultay'dan sonra basında yer alan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
"Partimizi ve delegelerimizi kimse yıpratamaz"
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı videoda şunları şu ifadeleri kullandı:
Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem.
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