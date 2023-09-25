Kürşad Zorlu duyurdu: Rahatsızlanan Meral Akşener birkaç güne görevine dönecek

DHA

Türkiye iki seçim arası siyasi hareketlilik yaşıyor.

Yerel seçim öncesindeki bu hareketlilik muhalefette değişim ve ittifak krizleriyle daha da yıpratıcı bir hal alıyor.

Bu kapsamda hareketli günler geçiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışma temposuna dayanamadı.

Akşener viral enfeksiyon kaptı

Dün bir viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Akşener hastaneye kaldırıldı.

Bu kapsamda partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Zorlu, Akşener'in birkaç gün içerisinde mesaisine döneceğini duyurdu.

"Bugün evinde istirahate geçti"

Zorlu şöyle konuştu:

Günümüzde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisi ile Genel Başkanımız hastanedeki muayenenin ardından bugün evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalarına başlayacak.



Zaten bu vesile ile bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir'de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte, belki önümüzdeki günlerde Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek.