Meral Akşener, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi

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Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in alçak saldırısının artdından ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

"İsrail'in başlattığı savaş, artık bir savaş olmaktan çıkmıştır"

Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş, artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü haline gelmiştir.



Bir devletin savaş stratejisinde hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir.



Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum.