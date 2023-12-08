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İyi Parti'de seçim öncesi adaylık beklentisi karşılanmayanlar, seçim sonrası sonuçtan memnun olmayanlar derken istifalar art arda geldi.

Son günlerde ise CHP'nin iş birliği teklifinin reddedilmesinden sonra partideki ayrılıklar hızlandı.

Bu kapsamda İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Dağılma aşamasına gelen partide moralleri bozan bu istifalar Trabzon ziyaretinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu.

Yanıkömeroğlu'nun istifasının CHP'nin teklifinin reddedilmesiyle ilişkisi de hatırlatılan Akşener, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

"Partiden ayrılacak son isimdi"

Akşener, Yanıkömeroğlu'nun partiden ayrılacaklar arasıda son kişi olacağını düşündüğünü söyledi.

Akşener şöyle konuştu:

Ben partimizden ayrılan, ayrılırken de bana hakaret eden iftira atan arkadaşlarımız dahil, hiçbirinin aleyhinde ne yorum yaptım ne de giden kişiyi üzecek onu zora sokacak herhangi bir cümlem davranışım olmadı. Bir çoğu hakaret etmesine iftira atmasına rağmen.



Şimdi Ayşe Sibel Hanım Allah şahittir herhalde partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim, çünkü bir kadındı iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu.



Gerçekten böyle gördüğün bir arkadaşımdı. Dolayısıyla kararına saygı duyuyorum. Demokrasi üzerinden bakıldığında, alınan karardan Sayın Yanıkömeroğlu hoşlanmayabilir saygı duyuyorum ama ‘Hayır’ oy verenlere saygı duymamız gerekiyor. Dolayısıyla başarılar diliyorum kendisine.



Söyleyecek fazla bir sözüm yok ama inanın çok şaşırdığımı ifade etmek isterim. Bazı giden arkadaşlarımız önceden altyapı hazırlarlar çünkü gitmek için ama gerçekten hiç beklemediğim bir davranış biçimiydi. Hayırlısı olsun ne diyeyim.