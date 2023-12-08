Meral Akşener'in Cakarta eleştirisine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Üstüme alınmadım Ekrem İmamoğlu, CHP'nin iş birliği teklifini geri çevirdikten sonra gelen tepkilere sert cevap vererek CHP yönetimindeki belediyeleri eleştiren Meral Akşener'in "Paris'i vadediyorlar Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" sözlerini üzerine alınmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Muhalefette, CHP'deki değişim sürecinden sonra yeşeren iş birliği ihtimali suya düştü.

İyi Parti, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirdiği CHP'nin ittifak teklifini reddetti.

Yerel seçimlere 'hür ve müstakil' gireceklerini üzerine basa basa söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında verdikleri karara gelen tepkileri eleştirdi.

Akşener, sert bir üslupla CHP elindeki belediyelere de göndermelerde bulundu.

Açıkça İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Akşener, büyükşehirlerde yaşanan sıkıntılara trafik sorununa ve altyapı problemlerine dikkat çekti.

"Vaatler Paris, gerçekler Cakarta"

Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." şeklinde konuştu.

Akşener'in bu çıkışı CHP'de huzursuzluk yaratırken, İmamoğlu'na İstanbul'da düzenlenen kariyer zirvesi çıkışında soruldu.

İmamoğlu, Akşener'in ağır sözlerini yumuşatmaya çalıştı.

"Hiç ama hiç üstüme alınmadım"

Akşener'in sözlerini üzerine alınmadığını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu: