MHP, Terörsüz Türkiye hedefiyle 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeni dönemde yürüteceği çalışma programı ve “Terörsüz Türkiye Süreci” hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın, Türkiye’nin terörle mücadelede 40 yılı aşkın sürede yüzlerce şehit ve binlerce gazi verdiğini hatırlatarak, “Türkiye, maruz kaldığı terör belasından kurtulmak için olağanüstü refleks gösterdi; PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı başarılı olundu. Türkiye, terörizmi pes ettirmiştir.” ifadelerini kullandı.

MHP'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇABALARI

Yalçın, partisinin milliyetçi-toplumcu kadrolarının Terörsüz Türkiye projesine odaklandığını belirtti:

"MHP, tarihî sosyal sorumluluk doğrultusunda, terörün olmadığı yeni toplumsal atmosferin tesisi yolunda kolları sıvadı. Terörsüz Türkiye hamlesi, TBMM bünyesindeki Terörsüz Türkiye Komisyonu ile yasama organında da destekleniyor."

HALKLA BULUŞMA VE ZİYARETLER

Yalçın, ‘Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik’ temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayan Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları’nın verimli geçtiğini belirtti. 24 Ekim 2025’ten itibaren “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretlerinin başlayacağını ve halkla “Derdiniz Derdimizdir” sohbetlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Ziyaretlerin evler, esnaf, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve köyleri kapsayacağını, katılımın teşkilatın her kademesinden sağlanacağını vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN AMAÇLARI ANLATILACAK

Ziyaretlerde, vatandaşların sorunları dinlenecek ve Terörsüz Türkiye sürecinin projeden uygulamaya geçtiği anlatılacak. Yalçın, sürecin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğü, KKTC’nin tanınması gibi uluslararası ve bölgesel gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirtti.

EKONOMİ VE SOSYAL SORUMLULUK

Yalçın, MHP’nin ekonomik tedbirlere destek vermeye devam edeceğini ifade ederek, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleye dikkat çekti:

"Gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltılması ve Türk parasının alım gücünün artırılması için alınacak tedbirlere destek vereceğiz."

Ayrıca teknolojik gelişmelerin toplumun örf, âdet ve geleneklerini değiştirdiğini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri ve yasa teklifleriyle bu dönüşüme katkı sunacaklarını açıkladı.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Yalçın, muhalefet partilerini yıpratıcı ve karamsar siyaset yürütmekle eleştirdi: