MHP’li Büyükataman: Terörle müzakere değil, mücadele var

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdiniz Derdimizdir” sohbetleri kapsamında Bursa’da basın mensuplarıyla buluştu. Terörsüz Türkiye gündemine ilişkin konuşan Büyükataman, partisinin terörle müzakere değil mücadele ettiğini vurguladı.

81 İLDE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" BULUŞMALARI TAMAMLANDI

Büyükataman, 9 Ağustos 2025’te başlatılan ve 27 Eylül 2025’te tamamlanan “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” serisinin 81 ili kapsadığını, sürecin algı operasyonlarını boşa çıkardığını söyledi. Toplantılarda sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve meslek örgütleriyle görüşüldüğünü ve yoğun ilgi alındığını aktardı.

VATANDAŞLA BİREBİR İLETİŞİM SÜRECEK

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla sürdürülecek ziyaret ve sohbet programlarıyla vatandaşların sorunlarının dinleneceğini belirten Büyükataman, MHP’nin “Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben” düsturuyla hareket ettiğini kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" BÖLGESEL VE STRATEJİK HEDEF

Büyükataman, Terörsüz Türkiye politikasının yalnızca iç güvenliği değil; Akdeniz’den Ege’ye, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar bölgesel çıkarları korumayı hedeflediğini söyledi. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarının önemine dikkat çekerek, ayrılıkçı unsurların silahsızlandırılması ve Şam yönetimiyle entegrasyonunun önemini vurguladı.

TAVİZ YOK: SÜREÇ MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE

Büyükataman, Terörsüz Türkiye’nin bir “taviz süreci” olmadığını, partisine yönelik algı operasyonlarını eleştirerek, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin olduğu yerde terörle müzakere değil mücadele vardır” ifadesini kullandı. Şehit ve gazilere atıf yaparak, terörle mücadelenin tavizsiz süreceğini belirtti.

TOPLUMSAL BİRLİK VE "TÜRK MİLLETİ" VURGUSU

MHP’nin Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşları “Türk Milleti” tanımıyla kucakladığını söyleyen Büyükataman, toplumsal birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörün sonlanması hâlinde ülke kaynaklarının kalkınmaya aktarılacağı ve ekonomik-sosyal fayda sağlanacağı görüşünü paylaştı.

HEDEF: "TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI"

Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla Türkiye’nin yeni yüzyılda güçlü adımlar atacağını ve “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedeflerine hızlanarak ilerleyeceklerini söyledi. Cumhur İttifakı’nın da bu hedef doğrultusunda kararlı olduğunu vurguladı.