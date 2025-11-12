Mısır: Gazze'de ikinci aşama için Türkiye ile mutabığız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık" dedi.

Suriye konusunda Abdulati, şunları söyledi:

"Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini teyit ediyor ve Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

HAKAN FİDAN: "GAZZE, FİLİSTİN'İN BİR PARÇASIDIR"

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamaları ise şöyle:

Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir.



Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir.

HAKAN FİDAN'IN ABD TEMASLARI

"Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlıklarındaki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nın sonunda Ortak Bildiri yayınlandı.