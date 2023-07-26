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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Eski Dışişleri Bakanı, CHP Dış Siyaset Danışma Kurulu üyesi Murat Karayalçın'dı.

Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan, partinin üst düzey yetkililerinin de katıldığı gizli video toplantısının "normal bir şey" olduğun savunarak şunları söyledi:

Arkadaşlarımızın bir araya gelerek böyle toplantılar yapmalarında bir sakınca görmem. Sayın İmamoğlu 2-3 defa toplandık dedi, bu önemli bir sayı. Bilseydik iyi olurdu. Arkadaşlarımız ne söylüyorlar. Bundan yararlansaydık. Arkadaşlarıma ben şöyle düşünüyorum diye fikirlerimi sunabilseydim. Benim eleştirim bu şekilde. Ama bunu katiyen ahlaksızlık olarak görmüyorum.



Toplantıların genel başkana haber verilerek ya da izin alınarak yapılması diye bir şey olamaz. Biz öyle bir parti değiliz. Toplanırız, tartışırız. Ama başkanvekilim, böyle bir toplantıya katılıyorsa bana söylesin isterim. Belediye başkanı için demiyorum. Yani belediye başkanlarımız böyle bir toplantı için izin almak zorunda değiller. O yüzden böyle bir toplantı yapmaları gayet normal ve doğal.