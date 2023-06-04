Murat Kurum: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ülkemize hayırlı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Murat Kurum, tebrik paylaşımı yaptı.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Murat Kurum: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ülkemize hayırlı olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında bakanlık görevine getirilenlere başarılar diledi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.