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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.
Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı: İşte 67. Hükümet'in bakanları Haberin Detayları
Murat Kurum: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ülkemize hayırlı olsun
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında bakanlık görevine getirilenlere başarılar diledi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.