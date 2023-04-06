Önder Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık göndermesi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından CHP destekçisi HDP'nin eski vekili Sırrı Sakık'ın 'yüz yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz' sözlerine gönderme yapan Önder Aksakal, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı her zaman vermiştir" dedi.

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14 Mayıs öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, destek istemek için Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Aksakal'ın konuşmasında ise HDP'li Sırrı Sakık'ın tepki çeken açıklamalarına göndermeler dikkat çekti.

Aksakal, yapılacak seçimlerin küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devleti arasında yapılacağını ve Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini söyledi.

"Cumhuriyetle hesaplaşma hayali kuranlara..."

Aksakal şöyle konuştu:

“DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye’de kapısında KKTC’nin bayrağının dalgalandığı tek siyasi partidir.



Kıbrıs, Mavi Vatan, Ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran günümüzde yaşanan hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise küresel emperyalist yapılarla kadim Türk Devleti’nin arasında bir seçim olduğunu görmek gerekiyor.



Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı her zaman vermiştir ve vermeye devam edecektir."

Sırrı Sakık'tan tepki çeken sözler

HDP'li Sakık, katıldığı bir programda, Cumhuriyet'in yeniden inşa edileceğini, genel affı masaya getireceklerini belirterek, "Bizim hesabımız mevki, makam değil, 100 yıllık Cumhuriyeti'n demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz.

Binlerce arkadaşımız içerde, on binlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyet'in politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." diye konuşmuştu.