Önder Sav, delegeleri arayarak Özgür Özel'e destek istedi CHP'de kurultaya sayılı günler kala, partinin eski genel sekreteri Önder Sav'ın, genel başkan adayı Özgür Özel için delegeleri arayarak destek istediği iddia edildi.

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Genel seçim hezimetinin izlerini silmeye çalışan CHP, yerel seçimlere hazırlanırken "değişim" sancıları da yaşıyor.



4-5 Kasım'da yapılacak 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı öncesi, genel başkan yarışıyla ilgili yeni kulisler konuşuluyor.



İmamoğlu da Özel'e destek verdi

Genel başkan adaylığı için delegelerden imza toplayan CHP Grup Başkanı Özel, mektup da yazdı. Özel mektubunda delegelerden destek isterken, iktidar olma sözü de verdi. Mektubunda Özgür Özel, 2014 ve 2018 seçimlerine muhalefetin aldığı yüzde 48'lik oy oranını aşamadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:



Bu başarısızlık, sadece partililerimizi değil, partimize umut bağlayan ve iktidar hayalimize ortak olan tüm yurttaşlarımızı derinden sarstı. Tüm bu kesimler hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını değil, bir değişim ve yenilenmeyle partimizin yeniden bir çekim merkezi olmasını bekliyor, istiyor.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özel'in adaylığı için imza verdi.

Özgür Özel'den delegelere: "İktidar olacağız"

Özgür Özel, tüm delegelerin desteğini isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



Partimizi birlikte en iyi şekilde yöneteceğimize ve iktidarı kuracağımıza söz veriyorum. Bu yolda sizinle beraber el ele, omuz omuza yürümek istiyorum.

Özgür Özel, delegelere Rus yazar Grigory Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabını, Tutum Belgesi ve Nutuk’u da yolladı.

Önder Sav, delegeleri arayarak Özgür Özel'e destek istedi

Kurultaya giderken, bir zamanlar Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için önünü açan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın şimdi de Özel’in desteklenmesi için delegeler bazında görüşmeler yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, o görüşmelerde Önder Sav meslektaşı olan hukukçu delegeleri arayarak, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği, Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin ilerleyemeyeceğini söylediği öğrenildi.