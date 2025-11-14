Özel ve CHP heyeti, KKTC Meclisi’ni ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Ziyarette Özel’e, Genel Başkan yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü ve Murat Karayalçın eşlik etti.

ÖZTÜRKLER'DEN KIBRIS TÜRK HALKINA VEFA MESAJI

Ziyarette konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma ve agresif tutumlarına değindi. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelelerine atıfta bulunarak, Rauf Raif Denktaş, Fazıl Küçük, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi liderleri andı. Şehitlere rahmet, gazilere şükran mesajı ileten Öztürkler, egemen eşitlik ve uluslararası statünün önemini vurguladı.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA VE ŞEHİTLERE SAYGI

Öztürkler, KKTC’ye uygulanan haksız izolasyon ve ambargoların kaldırılması, eğitim, sanat ve spor alanında Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere ulaşması için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Azerbaycan dönüşü şehit olan Mehmetçiklere rahmet dileyerek, Türkiye’nin acısının Kıbrıs Türk halkının acısı olduğunu belirtti.

ÖZEL'DEN KADIN KOTASI VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Meclis'in demokratik tartışma ortamını ve yasama faaliyetlerini övdü. Özel, ayrıca KKTC’deki siyasi partilerdeki kadın kotasının örnek alınması gerektiğini belirterek, bu uygulamanın Türkiye’de yasalaşmasını umut ettiğini söyledi.

Ziyaret, karşılıklı hediyeleşme ile tamamlandı.