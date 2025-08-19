Özgür Özel: Allah bütün hırsızların belasını versin

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması CHP'nin ayarlarını bozdu.

Yaşanan bu gelişmeye karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla düzenlenen kent mitingleri kapsamında sıradaki miting Aydın’a alındı.

Şehirde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde CHP Aydın İl Başkanlığını ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti.

Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde konuşan Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar" dedi.

"ALNI LEKELİ ELİ KİRLİ BAŞKANIMIZ YOK"

Özel, partide alnı lekeli belediye başkanı bulunmadığını belirterek, “Verilemeyecek hesabımız, alnı lekeli belediye başkanımız, eli kirli kimse yoktur.

Hırsızın partisi olmaz hırsızın siyaseti olmaz Allah bütün hırsızların bin kez belasını versin

Aydın’da topuklayıp kaçanlar, belediye emekçilerine baskı yaparak partiden istifalarını istiyorlar. Aydın il başkanlığında, ilçelerde üye kayıt formları tükendi.

Bugün Ankara’dan araçların bagajlarında üye kayıt formları getirdik. Bir haftada partiye üye olan 2 bin 400 yeni efe’ye yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AYDIN SEÇİMİNİ YENİLEYELİM"

Aydın’sa seçimlerin yenilenmesi çağrısında da bulunan Özel, şunları söyledi: