Özgür Özel, başsavcı Akın Gürlek'e manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 150 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

DAVANIN GEREKÇESİ: ELEŞTİRİ SINIRINI AŞAN İFADELER

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Gürlek’in kamu görevlisi olması ve siyasi tartışmalara doğrudan maruz kalmayan bir konumda bulunması nedeniyle Özel’in sözlerinin tahammül sınırını aştığı belirtildi.

Dilekçede, Özel’in miting sırasında İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla ilgili soruşturmaları eleştirirken, doğrudan Gürlek’in şeref ve haysiyetine saldırdığı vurgulandı. Konuşmanın televizyon ve internet aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığı da kaydedildi.

"KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Mahkeme, kararında şu ifadeleri kullandı:

Davacının tanınmış bir siyasetçi değil, önemli bir kamu görevlisi olduğunu; bu nedenle eleştirilerin sınırlı olması gerektiğini,



Özel’in ifadelerinin eleştiri sınırını aştığını ve hakaret ile tehdit içerdiğini,



Siyasi mitinglerde dahi kişilik haklarına saldırı niteliğinde sözlerin hukuka uygun olmadığını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL, 150 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, tüm bu gerekçelerle davayı kabul ederek Özel’in 150 bin lira manevi tazminatı, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Akın Gürlek’e ödemesine hükmetti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

Özgür Özel, 4 Haziran'da düzenlenen Gaziosmanpaşa mitinginde, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de aralarında olduğu CHP'li 5 belediye başkanının İBB soruşturması kapsamında tutuklanması üzerinden, soruşturmaların başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yüklenmişti: