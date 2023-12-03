ANKA

Antalya'da gerçekleşen CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.

Toplantının ev sahibi olan CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır'a teşekkürlerini sunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

Bu kamp bizim için büyük önem taşıyordu. CHP'nin gelecekteki adımlarını tartışmak için kendimizi çok güvendiğimiz ve inandığımız bir liderin liderliğine emanet ettik. Sururi Bey bize ev sahipliği yaptı ve en yakınımızdaki evde ağırlanmak kadar rahat hissettik.

dedi.

"İYİ Parti'nin alacağı her karara saygılıyız"

Özel, basın mensuplarının yarın yapılacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yarını bekliyoruz. Bütün grubumuz büyük bir mutabakatla CHP’nin önümüzdeki dönemde seçimlere yüksek bir moralle ve motivasyonla gitmekte olduğunun farkında. Ancak kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım. Belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım. Çoğunluğu sağlamak yetmez farkı açmak lazım. Bunlar içinde mutlaka kazan kazan ilişkisi içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile görüşmemiz olmuştu. Genel İdare Kurulu’na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan, kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İşbirliği kararları alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye devam ederlerse buna da saygı duyacağız. Önümüze bakacağız. Ben CHP’nin örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle çok yüksek bir motivasyonu yakaladığını ve her geçen gün biraz daha iyiye gideceğine inanıyorum. Kampımızı takip eden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Basın olmasa bizim sesimiz çıkar ama istediğimiz her yere ulaşmaz. Sizin sayenizde kampımız Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, hepinize minnettarız.