CHP'deki değişim sonrası ilk görüşme! Özgür Özel, Meral Akşener'i ziyaret etti

Muhalefette kaos sürerken beklenen görüşme gerçekleşti.
CHP'de değişim süreci ile birlikte partinin başına gelen Genel Başkan Özgür Özel, günler öncesinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.
İyi Parti'deki yolsuzluk krizi nedeniyle ertelenme ihtimali olan görüşme bugün gerçekleşti.
İlk görüşmeye Akşener ev sahipliği yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile İyi Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.
Söylemler boşa çıktı, yine bir araya geldiler
Görüşmede ittifak konusunun masaya yatırılması beklenirken, iki tarafın da mayıs seçimlerinden sonra yaptıkları açıklamalar akıllara geldi.
Akşener, seçim mağlubiyetinden sonra ikinci kez masayı yıkıp ittifakı dağıtırken 'seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz' açıklaması yaparak kapıları kapatmıştı.
Akşener ve İyi Partililer ayrıca, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in, kurultay konuşmasında hapisteki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştirmiş, bu söylemle aynı kareye girmeyeceklerini vurgulamıştı.
Seçimden sonra iki partinin kurmayları da yenilginin sorumluluğunu birbirlerine yüklemeye çalışmış, ağır suçlamalarda bulunmuştu.
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