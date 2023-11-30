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CHP'deki değişim sonrası ilk görüşme! Özgür Özel, Meral Akşener'i ziyaret etti

CHP'deki değişim sonrası ilk görüşme! Özgür Özel, Meral Akşener'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başına geçtikten sonra ittifakın yeniden kurulması için verdiği olumlu mesajların ardından ilk kez Meral Akşener ile bir araya geldi.