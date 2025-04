Haber Merkezi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasından sonra CHP, sokağı işaret etti.

O günden itibaran halkı sokağa dökmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık da Batı medyasına röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti.

Bu kapsamda mitinglere devam eden CHP, dün gece kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin önündeydi.

BATI'YA VERDİĞİ RÖPORTAJLARI ANLATTI

Seçim otobüsünün üzerine çıkan Özel, CHP'lilere seslendi. Özel burada Batı medyasına verdiği röportajları anlattı.

Türkiye'yi şikayet ettiği medya kuruluşlarını tek tek sayan Özel şöyle konuştu:

"Bana diyor ki, ‘Türkiye’yi yurt dışına şikayet ediyor.’ O bunu diyecek, Özgür Özel de bundan korkacak, geri çekilecek. Hesaba bak. Ne kolay alışmış.

ŞİKAYET ETTİĞİ KURULUŞLARI TEK TEK SAYDI

20’den fazla yabancı kuruluşa, birkaçını söyleyeyim: Reuters’a, Fransız Le Monde’a, Deutsche Welle’ye, İngiliz The Times’a, CNN Türkiye’de vermiyor, CNN International’la bütün dünyaya, Japon Asahi’ye, onun gibi aynı zamanda dünyanın en çok okunan gazetelerinden, finans gazetelerinden Financial Times’a, onun sahibi Japon Nikkei’ye, Der Speigel’e, Agence France Presse’e, The Guardian’a, bugün son dört tanesi bugün olmak üzere sayfa sayfa röportaj verdim.

"ANLATIYORUM, ANLATACAĞIM"

Anlatıyorum, anlatacağım. Ant olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun bana bıraktığı alanda kısıp kalırsam, onun ithamı ile bir adım geri atar, bir santim eğilir, bir kelime eksik konuşursam namerdim. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var.”