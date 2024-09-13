Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin birinci partisi konumunda olduklarını ve iktidara yürüdüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025'te erken seçim çağrısı ile "hodri meydan" dedi.

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İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'ye çeşitli ziyaretler ve temaslar gerçekleştirmek üzere geldi. Özel, programının ilk kısmında İzmit'te bir otelde düzenlenen "Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı"na katıldı.

"KOCAELİ, EMEĞİN BAŞKENTİ"

Özgür Özel, Kocaeli'nin emeğin başkenti olduğunu vurguladı ve

31 Mart seçimlerinden sonra kaybettiğimiz üç şehir için üzüntülerimi dile getirmiştim. Bu şehirler Kocaeli, Gaziantep ve Samsun'dur. Bu şehirler Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki önemli yerlerdir; uzun yıllar büyükşehirlerini yönettiğimiz kentlerdir. Kocaeli'de belediye sayısını sadece birden üçe çıkarmış olmamız kabul edilemez bir durumdur

şeklinde konuştu.

"İKTİDARA GİDİYORUZ"

Özgür Özel, Türkiye genelinde emek bürolarının çalışmalarının süreceğini belirtti ve şunları ekledi:

Kocaeli'den başlattığımız bu emek mücadelesi, alın terinin karşılığını almak yerine vermek için attığımız önemli adımı simgeliyor. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte muhalefet partisiyken emeğin hakkını savunma toplantıları yapıyordu. Ancak şimdi, 'Emeğin hakkını nasıl vereceğiz?', 'Emekçinin hakkını nasıl koruyacağız?', 'Alın terinin karşılığını nasıl vereceğiz?' gibi konuları konuşuyoruz çünkü iktidara doğru ilerliyoruz. Emek büroları, geçim, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için yeniden yola çıkacak. Bu bürolar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir markasıdır. Bugün, geçmişte bu bürolara katkıda bulunan değerli isimlerin yanı sıra, yeni katkılar sağlayacak pek çok kişiyle birlikteyiz. Emek büroları, bu kez iktidar programını nasıl hazırlayacağımızı konuşacağımız bir süreçte hayata geçirildi.

"TÜRKİYE'Yİ NASIL YÖNETECEĞİMİZİ PROGRAMLIYORUZ"

Özgür Özel, CHP'nin 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve son dönemlerin en uzun kurultayı olarak tarihe geçen toplantısına değinerek şunları söyledi:

1930'lar ve 1940'larda olduğu gibi, bir hafta süren bir kurultay gerçekleştirdik. Kurultayımızın adı 'Değişim Kurultayı'ydı. Bu süreçte, neredeyse oy birliğiyle alınan kararlar, komisyonda tam mutabakatla, genel kurulda ise pek çok madde için geniş bir uzlaşıyla kabul edildi. En çok itiraz alan madde bile bin 300 oyun içinde sadece 36 karşı oy aldı. Geçen hafta partimizin yönetimine dair tam bir uzlaşı sağladık ve ardından iki gün boyunca hazırlık toplantıları yaptık. Şimdi ise Türkiye'yi nasıl yöneteceğimize dair kapsamlı program çalışmalarımızın başındayız. 6-8 ay sonra gerçekleştireceğimiz program kurultayında, CHP'nin yaklaşık 20 yıl önce yazılmış ve 2008'de son hali verilen programını, çağın ihtiyaçlarına uygun, daha kısa, net, kolay okunabilir ve erişilebilir bir formata kavuşturacağız. Her bir bakanlık ve alan için çözümlerimizi, yani politika notlarımızı oluşturacağımız bir sürece girdik.

"ERKEN SEÇİM YAPALIM"

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gidiyor. 2025 yılının kasım ayı sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir. Kendisi geçmişte çok tartışıldı. Bu 2. dönemi mi, 3. dönemi mi. Kendileri anayasa aksini yazmasına rağmen, anayasa değişikten sonra '2. dönemimiz' diyordu. Yüksek Seçim Kurulu bu fikre iştirak etti, bu yönde karar verdi. Kendisi, seçimleri cumhurbaşkanı yenilediği halde yeniden aday olabildi. Bu durumda yani 2. döneminin içinde kendisi seçim kararı alırsa yeniden aday olamıyor. Çok net. YSK'nın kararına göre ve kendi geçmiş dönemde de yani '2. döneme aday oluyoruz' dedikleri süreçte anayasa şunu yazıyor; '360 milletvekilinin seçim kararı olursa mevcut cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir' Bunu AK Parti, MHP ile birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri içinde bizim kendilerine bir cümlemiz var; Tam ortasında, bu tartışmalı 5 yılın yarısı sizden, yarısı bizden. 2,5'uncu yılda gelip erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın. Yani Erdoğan'ın, yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 kasımdır. 2025'in kasımında yapılacak seçimde Türkiye'yi bütün bu sıkıntılarından kurtarmaya talibiz. Bu sorunları çözemeyen, işsizliği bitirmeyen, yoksulluğu derinleştiren bu iktidar. Hala daha eğer kendine güveniyorsa, en güçlü adayları hala sayın Erdoğan ise buyursunlar, gelecek sene 2025 yılının kasım ayında erken seçimde Türkiye, 2. yüzyılda dertlerine kim çare olacak kararını versin. Biz diyoruz ki, 'Tüm dertlerin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Patisi' Bu özgüvenle buradayız. Şimdi kim özgüven gösteriyor, kim milletten kaçıyor bunu test edeceğimiz bir süremiz var. Biz bu yılın ilk yarısını adeta hükümet programını milletimizle birlikte yazacağımız ve bu ülkeyi bundan sonra nasıl yöneteceğimizi milletimize anlatacağımız bir sürecin ilk evresini ilk 6 ayda, ikinci evresini de ondan sonraki 6 ayda sürdüreceğiz.

"CHP, GENEL İKTİDAR İÇİN GERİ SAYIMDA"

Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefet partisi değildir. Nasıl muhalefet edeceğine, nasıl karşı çıkacağına, nasıl itiraz edeceğine karar veren bir süreci çoktan geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir. Kuruluş itibariyle de öyledir. Girdiği son seçimler itibariyle öyledir. Anketler itibariyle de öyledir. Bugün sahadaki beklenti ve gördüğü toplumsal karşılıkta da öyledir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir, iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi genel iktidar için geri sayımda olan bir partidir. Bu geri sayım süreci büyük bir mutlulukla, şevkle, tadını çıkararak değil, canımızı dişimize takarak, çalışarak tamamlamak zorundayız. Yük ağırdır. En basitinden 22 yıllık bir enkaz önümüzdedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)