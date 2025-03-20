İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon Türkiye’nin gündemine oturdu.

Dün sabah saatlerinde başlatılan soruşturma kapsamında, İBB’ye yönelik terör bağlantısı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları içeren iki farklı dosyada toplam 106 şüpheli bulunuyor. İddialar arasında terör örgütü PKK ile iş birliği yapmak ve örgüt üyelerini belediyeye yerleştirmek de yer alıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL: "BU MEYDANDA BİBER GAZI GÖRMEYECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek için geldiği Saraçhane'de açıklamlarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.



Bundan sonrası süreçte kimse CHP’den salonlarda binalarda, siyaset beklemesin bundan sonra sokaklardayız meydanlardayız.