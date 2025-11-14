Şehit cenazesinde İYİ Partili Çömez ile AK Partili Öztaylan arasında saf gerginliği

- Şehit Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti’li Turhan Çömez, en ön safa geçmek istedi.
- AK Parti’li Ali Taylan Öztaylan, yer olmadığını söyleyerek Çömez’i arka safa yönlendirdi.
- Çömez, ikinci sırada saf tutarak namazı kıldı.
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ÖN SAF TARTIŞMASI
Cenaze namazında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, en ön safta namaza katılmak istedi. Ancak AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, yer olmadığını belirterek Çömez’i arka safa yönlendirdi.
GERGİNLİK KAMERALARA YANSIDI
İki milletvekili arasındaki tartışma objektiflere yansıdı. Çömez, iki denemeden sonra izin isteyerek ikinci sıradaki safa geçerek cenaze namazını kıldı.