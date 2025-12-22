MHP’li Feti Yıldız: Anayasa’nın temel maddeleri tartışılamaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya girildi. İmralı ziyaretinin ardından siyasi partiler, sürece ilişkin kendi raporlarını Meclis’e sundu. Bu aşamadan sonra gözler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanacak ortak rapora çevrildi.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ, PARTİLİLERLE BULUŞUYOR

Bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede, komisyonun çalışma süresi ile hazırlanacak raporun kapsamının ele alınması bekleniyor.

RAPOR GENEL KURULA SUNULACAK

Komisyon tarafından hazırlanacak ortak rapor, Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine sunulacak. Raporun ardından, sürece ilişkin olası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırladıkları raporun Türk Devleti’nin kuruluş felsefesi ve kırmızı çizgileriyle tam uyumlu olduğunu belirtti. Yıldız, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile 42. ve 66. maddelerin tartışma dışı olduğunu vurgulayarak, “Bunlar Devlet’in temel direkleridir, tartışılmaz.” ifadelerini kullandı.

"AMAÇ, DEVLETİ YENİDEN YAPILANDIRMAK DEĞİL"

Söz konusu maddelerin tartışmaya açılması yönünde bir girişim olması halinde bunu yalnızca “nezaketen dinleyebileceklerini” belirten Yıldız, bu tür yaklaşımların herhangi bir itibar görmeyeceğini dile getirdi. Yıldız, yürütülen çalışmaların amacının Devlet’i yeniden yapılandırmak olmadığını vurgulayarak, asıl hedefin terörün sona erdirilmesi için ortak bir mesai yürütmek olduğunu kaydetti.

"KURULUŞ FELSEFESİNİN DIŞINA ÇIKILAMAZ"

Hazırlanan raporun, Türk Devleti’nin temel değerleri ve kuruluş ilkelerinin dışında olmasının zaten düşünülemeyeceğini ifade eden Yıldız, Anayasa’nın söz konusu maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve birlik anlayışının teminatı olduğunu sözlerine ekledi.