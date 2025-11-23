Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Koynumuzda yılan beslemişiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin İmralı kararıyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi. Özcan, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'YE İMRALI ELEŞTİRİSİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek heyete üye vermemesini eleştirerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN'DAN SERT YORUM: "KOYNUMUZDA YILAN BESLEMİŞİZ"

Özcan, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi: