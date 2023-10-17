TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in hastane saldırısına tepki

İHA

Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in alçak saldırısının artdından ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

"İnsanlık namına utanıyoruz"

İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ettiğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi siyonizm, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.



Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz.