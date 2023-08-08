TBMM bugün Akbelen gündemiyle olağanüstü toplanıyor TBMM, bugün olağanüstü toplanacak. CHP'nin Muğla Akbelen'deki gelişmelerle ilgili önergesi saat 15.00'te görüşülmeye başlanacak.

ensonhaber.com

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iki hafta aradan sonra bugün tekrar olağanüstü toplantı gerçekleşecek.

Konu bu kez Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki gelişmeler olacak.

Genel Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Akbelen'deki maden sahasında yaşananlarla ilgili önergesi doğrultusunda saat 15.00'te açılacak.

200 milletvekilinin salonda olması gerekiyor

Görüşmeye geçilebilmesi için 200 milletvekilinin salonda bulunması gerekiyor.

CHP'ye İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Demokrat Parti'nin de destek vermesiyle Genel Kurul'un açılması bekleniyor.

AK Parti adına Fatih Dönmez konuşacak

Toplantıda AK Parti adına 3ski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşacak.

Dönmez, termik santrallerin ekonomiye katkısı ve çevre duyarlılığı konusunda etraflı bir sunum yapacak.

Genel Kurul'daki görüşmede siyasi parti gruplarının temsilcileri 20'şer dakika söz alacak.

25 Temmuz'da olağanüstü toplanılmıştı

CHP, bazı vergi oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması önerisiyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış ve 25 Temmuz Salı günü Genel Kurul toplanmıştı.