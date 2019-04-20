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Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelerek tartıştı.

İHA | 20.04.2019 - 04:53..
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Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

İkinci tura kalan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Kiev Olimpiyat Stadı Poroşenko ve ünlü komedyen Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi tüm Ukrayna’nın huzurunda kozlarını paylaştı.

Program yöneticileri tarafından kendilerine sırayla beşer dakika konuşma hakkı tanınan iki siyasi rakip, yapılan yolsuzluklardan, Kırım konusundan, ülkenin askeri ve siyasi gereksinimlerinden bahsetti.

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

POROŞENKO'DAN ZELENSKiY'E: "PUTİN'İN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKERİM DEDİN"

Poroşenko’nun Zelenskiy’e “Gerekirse Putin’in önünde diz çökerim demiştin" sözlerini hatırlatmasının ardından Zelenskiy, “Ben Putin’e gerekirse önünde diz çökerim yeter ki Ukrayna halkı diz çökmesin demiştim evet bunu bulabilirsiniz araştırırsanız. Buradan bir kere daha söylüyorum. Ukrayna’nın huzuru ve refahı için, oğlunu askerden bekleyen her annenin, kocasının savaştan dönmesini bekleyen her kadının, babasını savaştan bekleyen her çocuğun önünde diz çökmeye hazırım ve Poroşenko’yu da buna davet ediyorum” diyerek elindeki mikrofonu bıraktı ve orada bulunan halkın önünde diz çöktü.

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

BİRLİKTE BAYRAK ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜLER

Poroşenko ise bu harekete karşılık yüzünü bayrağa ve sırtını halka dönerek Zelenskiy’le beraber diz çöktü ve stadyumda bulunan halk tarafından bu hareket coşkuyla karşılandı.

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

STADYUMA GELEN İZLEYİCİ, POROŞENKO'YU ELEŞTİRDİ

Stadyuma gelen bir vatandaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanların yani Ukrayna vatandaşlarının iyi maaşa ve düzgün bir yaşam kalitesine ihtiyaçları var. Şuan bunlar ülkemizde yok. Bir emekli 50 dolarla nasıl yaşayabilir ki? Nasıl aylık masraflarını karşılasın? 1998 yıllarında emeklilerin hakları gözetiliyordu ama şimdi öyle değil. Kanunlar çok saçma. Poroşenko da aynı, eski başbakan Timoşenko da aynı. Ülke bir beş yıl daha böyle gider, eğer Poroşenko gelirse” dedi.

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

70 BİN KİŞİ İZLEDİ, 10 BİN POLİS GÖREV ALDI

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, stadyuma 70 bin kişinin geldiği, 10 bin polisin görev aldığı ve organizasyonun toplam maliyetinin 300 bin doları bulduğu bildirildi.

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Poroşenko ve Zelenskiy 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

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