Milli okçular, Dünya Kupası'nda İspanya'da mücadele edecek
İspanya'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek.
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı, yarın İspanya'da başlayacak.
Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek.
Ay-yıldızlı sporcular, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağında 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Çin etabında 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya ayağında ise 1 altın madalya kazandı.
TEMSİL EDECEK SPORCULAR
Turnuvanın İspanya etabında Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz