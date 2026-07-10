Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçti

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Karşılaşma sonrasında konuşan Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullanmıştı.

2022'DE GÖREVE GELDİ

Martinez, Portekiz Milli Takımı'ndaki görevini, selefi Fernando Santos'un çeyrek finalde Fas'a kaybettiği 2022 Dünya Kupası'nın ardından devralmıştı.

Portekiz, Martinez yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmış ancak Fransa'ya elenmişti.

PORTEKİZ'DE YENİ DÖNEM

Yaşanan bu vedanın ardından Portekiz'de yeni bir dönem başladı.

Martinez'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki Jorge Jesus getirildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'un göreve getirildiğini federasyonun resmi sanal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus" ifadelerine yer verildi.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRACAK

Yapılan açıklamayla birlikte Jorge Jesus, kariyerinde ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nın başına geçti.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'i çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, yeni görevinde Portekiz'i uluslararası turnuvalarda başarıya taşımayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Portekizli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevini üstlendi.

Sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası’nı kaldıran Jesus, takımın başında 53 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 36 galibiyet ve 10 beraberlik alırken 7 kez mağlubiyet yaşadı.