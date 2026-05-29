Premier Lig'den Roland Sallai'ye bir talip daha çıktı

İngiltere Premier Lig'de son haftalara kadar küme düşme hattında yer alan ve son bölümde ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, gözünü transfere çevirdi.

Eski Fenerbahçe çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

SALLAI'Yİ İSTİYORLAR

İngiliz basınından Football Insider'da yer alan habere göre, Forest, Galatasaray'dan da Roland Sallai ile ilgileniyor.

Nottingham Forest'ın, Roland Sallai için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

İKİ TALİBİ DAHA VAR

Roland Sallai için Premier Lig'den daha önce de Aston Villa ve Fulham haberleri gündeme gelmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Macar futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.