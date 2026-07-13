Psikolog Tuna Tüner anlattı: Her sadakatsizlik aldatma değildir

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber, birbirinden özel içeriklerine bir yenisini daha ekledi ve seyircisinin beğenisine sundu.

Psikolog Tuna Tüner, insan ilişkilerinden psikolojiye, kişisel gelişimden hayatın içindeki görünmeyen dinamiklere kadar merak edilen konuları, Ensonhaber ekranlarında değerlendiriyor.

Tüner, yayımlanan son programında aldatmaya dair değerlendirmeler yaptı.

Aldatmanın bir seçim olduğunu söyleyen Tüner, kişilerin anlık istekler sonrası buna yöneldiğinden bahsetti.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMUYOR"

Aldatmanın genellikle kişilerin o anlık tatmin arayışı olduğunu ancak sonradan da seçime döndüğünü söyleyen Tüner, "Öyle bir yere geliyorsun ki artık geri dönüşü olmuyor." dedi.

"SEVDİĞİNİ SÖYLEYEN BİRİ NEDEN ALDATIR"

Her sadakatsizliğin aldatma olmadığını da söyleyen Tüner, "Mutlu olmamız dışında mutlu etmemizin de gerekli olduğunu" söyledi.

"ALDATMALAR CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI"

Tuna Tüner, "Aldatmalar ya da sadakatsizlikler çok ciddi şekilde arttı. Sevdiğim birini eğer ben her şeyiyle göremeyecek, eksiğiyle de kabul edemeyeceksem o sevgi olmuyor." dedi.