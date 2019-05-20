Pulitzer Ödüllü Mamet’ten bir dönem romanı: Chicago

David Mamet, Pulitzer Ödüllü bir oyun yazarı ve Oscar Adaylı bir senarist. The Verdict ve Wag the Dog için yazdığı senaryolar, Akademi Ödülleri’ne de aday gösterildi. Pulitzer’i de Gregory Glenn Ross adını verdiği oyunuyla almıştı.

Şimdi ise, 1920’lerin Chicago’sunda geçen bir mafya hikâyesini anlattığı, bir dönem romanına imza atıyor.

(David Mamet)

CHICAGO

I Dünya Savaşı’nda savaşmış, şimdi de Chicago Tribune Gazetesi’nin en iyi muhabirlerinden biri olan Mike Hodge, Annie Walsh’a aşık olur. Aşık olmasa iyi ederdi. Ama belki de Annie Walsh’u öldüren her kimse Mike Hodge’a bulaşmaması gerektiğini bilse daha iyi ederdi.

Basit bir iz sürme işi, tüm Chicago mafyasını hallaç pamuğu gibi atmıştı. Mamet’in yeteneği işte tam bu noktada devreye giriyor. Arka kapakta ondan tam olarak şöyle bahsediliyor: “Mamet’ın mahareti burada; ufak, bireysel hikâyeleri bir anda büyüterek bir insanlık meselesi haline getirebilmek ve bunu yaparken de asla okura hissettirmemek.”

1920’lerin Chicago’sunda geçen bu romanda yazar, aşk, gerilim, hesaplaşma ve bitmek bilmeyen kovalamacanın içinde okuru, bir mafya hikâyesine tanık ediyor. Chicago, düşmeyen temposu ve akıcı anlatımıyla karakterler arasındaki diyaloglar tüm doğallığıyla okuru sarmaya kararalı.

Chicago

David Mamet

Çev.: Begüm Kovulmaz

Karakarga Yay.

S.: 344

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Damla Karakuş

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