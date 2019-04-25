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Putin, Ukrayna'nın yeni devlet başkanıyla diyalog kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı yönetimiyle iletişime geçerek sorunları çözmek istiyor.

İHA | 25.04.2019 - 09:34..
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yapılan seçimler ve devlet başkanı olarak seçilen Zelenskiy ile ilgili bir açıklama yaptı.  Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni Ukrayna Devlet Başkanı yönetimiyle diyalog hattı kuracağını söyledi.

RUSYA UKRAYNA YÖNETİMİYLE İRTİBAT HATTI OLUŞTURACAK

Rusya basınına açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ne olursa olsun, Rusya’nın dış politikasına yön veren ve Ukrayna ile ilişkilerimizi belirleyen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladimir Zelenskiy’nin açıklamalarına ve icraatlarına göre Ukrayna yönetimiyle irtibat hattı oluşturacak.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN NET ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Zelenskiy yönetiminin stratejilerinin Rusya’ya uymaması halinde Moskova’nın nasıl bir yöntem izleyeceğine dair sorulan soruları cevapsız bırakan Peskov, Ukrayna’da gözaltında tutulan Rusya vatandaşları ile ilgili Zelenskiy’den net açıklamalar ve çözümler beklediklerini ifade etti.

Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden yüzde 74 oy oranıyla galip çıkan taraf olmuştu.

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