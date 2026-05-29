Putin'den Romanya'da binaya isabet eden İHA ile ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Romanya Savunma Bakanlığı’nın Rus ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Romanya’daki bir apartmana isabet ettiğine ilişkin açıklamasına yönelik bir soru alan Putin, söz konusu İHA’nın Rusya’ya ait olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Putin, aracın Ukrayna’ya ait olabileceğini öne sürdü.

"ÖNCE İNCELEME SONRA SONUÇ" DEDİ

Gün boyu temaslar gerçekleştirmesi nedeniyle olaydan geç haberdar olduğunu söyleyen Putin, "Bunun Rusya’ya ait bir İHA olduğunu kim söylüyor? Bir inceleme yapılmadan önce bu ya da şu İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunu kimse söyleyemez" dedi.

"UKRAYNA'YA DA AİT OLABİLİR" İMASI

Putin, daha önce Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerinde de görüldüğünü söyledi. Rus lider, "İlk tepki, tıpkı Romanya’da olduğu gibi aynıydı: ‘Ruslar geliyor’ denilmişti. Ancak kısa bir süre sonra bunun Rus İHA’larıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in "Rusya’nın yeni bir sınırı aştığını" öne sürdüğü açıklamasına da tepki göstererek, Leyen’in İHA enkazını bizzat incelemediğini söyledi.

Putin Romanyalı yetkililere olayla ilgili bilgileri ve muhtemel İHA parçalarını Moskova ile paylaşma çağrısında bulunarak, bu doğrultuda Rusya’nın da kendi soruşturmasını yürütebileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Romanya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya’ya ait bir İHA’nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ise Rusya'nın Köstence Başkonsolosu Andrey Kosilin'in istenmeyen kişi ilan edildiğini, başkonsolosluğunun da kapatılması kararının alındığını duyurmuştu.