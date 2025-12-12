Üç Aylar yaklaşıyor: 2026 Recep, Şaban Ramazan ayı tarihleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Müslümanlar için oldukça kıymetli olan Üç Aylar, 2026 yılında da ibadet, zikir ve dualarla karşılanacak.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu mübarek zaman dilimi, rahmet ve bereketin yoğun olarak hissedildiği günleri beraberinde getiriyor.

Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri, bu dönemin en önemli geceleri arasında yer alıyor.

Oruç, namaz, Kur’an tilaveti, sadaka ve hayır işlerinin arttığı bu dönem, dört gözle bekleniyor.

Vatandaşlar şimdiden “Üç Aylar ne zaman başlayacak, hangi gün hangi kandil idrak edilecek?” sorularının yanıtını merak ederken, 2026 Üç Aylar takvimi gündemdeki yerini aldı.

İşte, Üç Aylar 2026 takvimi...

Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Recep Ayı 21 Aralık Pazar,

Şaban Ayı 20 Ocak salı,

Ramazan ayı ise 19 Şubat'ta başlyor.

2026 Dini günler takvimi

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arife (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )