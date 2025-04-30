Yeni dizisi belli oldu! Afra Saraçoğlu'nun kazanacağı ücret gündem oldu

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Ekranlara veda eden popüler yapımlardan Yalı Çapkını dizisi biter bitmez imaj değiştiren Afra Saraçoğlu, yeni proje için de el sıkıştı.

Güzel oyuncu, Yalı Çapkını'nın yapım şirketi OGM Pictures’tan Pera adlı dijital dizi için teklif aldı.

Oyuncu Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı dizide Saraçoğlu, Pera adlı bir influencer’a hayat verecek.

2,5 MİLYON TL KAZANACAK

Pera dizisinden oyuncunun ne kadar kazanacağı da ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu, Pera dizisinden iddialara göre bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacak.

Yalı Çapkını dizisindeki rolünden sonra reklam anlaşmaları da artan oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu markadan 35 milyon TL kazanmıştı. Kazancını gayrimenkule yatıran Afra Saraçoğlu, İstanbul ve Ege’de evlere bakıyordu.