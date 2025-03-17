Büyük Çamlıca Camii'nde Ramazan ayına özel çocuk şenlikleri düzenlendi

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Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde her hafta sonu çeşitli oyunlar, etkinlikler ve Hacivat Karagöz gösterisiyle çocuklar sevindiriliyor. Bu etkinlikler vesilesiyle Büyük Çamlıca Camii cuma, cumartesi ve pazar akşamları teravih sonrası çocuklarla dolup taşıyor. Cami avlusunda program çıkışı çocuklara pamuk şekerler, patlamış mısırlar, balonlar ikram ediliyor.

'Camiler Çocukla Güzel' düsturuyla yola çıkan ve tek amacı çocuklara Ramazan ayının atmosferini yaşatıp sevdirmek olan Server Yaşam Vakfı Gençlik Birimi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş, burada çocuklara unutamayacakları bir atmosfer yaşattıklarını belirterek, "Bu şenlikleri iki yıldır düzenliyoruz. Bu yıl Büyük Çamlıca Camii'ndeyiz. Bu şenliklere aileler çocuklarını getirmiyor, çocuklar ailelerini kolundan tutup getiriyor. Teravih namazından sonra aileler, çocuklarıyla beraber eğlenceli anlar geçiriyor." dedi.