Rayo Vallecanolu futbolcular galibiyeti Filistin bayrağıyla kutladı
İspanyol ekibi Rayo Vallecano'da forma giyen futbolcular, Strasbourg galibiyetinin ardından Filistin bayrağı açtı.
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, Vallecas Stadı'nda ağırladığı Fransa ekibi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 54. dakikada Alemao'nun attığı golle kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Konferans Ligi'nde karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
FİNAL ALMANYA'DA
Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR
Karşılaşma sonrası tribünlere giden Rayo Vallecanolu futbolcular, galibiyet kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi