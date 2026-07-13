Rihanna müjdeyi verdi: Sahnelere dönüyorum
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sonunda şarkıcı olduğunu hatırladı. Sahneye çıkarak hayranlarını şaşırtan Rihanna, müjdeyi de verdi.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, dördüncü bebek planı yaptığı mesajını vermişti.
10 yıldır albüm çıkarmayan ya da turne düzenlemeyen 37 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, sonunda hayranlarını mutlu ettiği yerde.
Rihanna, Jay-Z’nin Yankee Stadyumu’ndaki konserine sürpriz sanatçı olarak çıktı.
"GERİ DÖNÜYORUM"
İki şarkı söyleyen Rihanna, performansının sonunda “Bunu yapmayı özlemişim. Ve evet, geri dönüyorum.” dedi.