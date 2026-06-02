River Plate'ten Mauro Icardi için açıklama geldi

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve geleceği merak edilen Mauro Icardi için ülkesi Arajntin'den açıklama geldi.

33 yaşındaki futbolcunun, River Plate'in gündeminde olduğu sosyal medyada ciddi şekilde konuşulurken, Arjantin kulübünden açıklama geldi.

River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.

"ÜZERİNDE KONUŞTUĞUMUZ BİR İSİM DEĞİL"

Stefano Di Carlo, yaptığı açıklamada "Mauro Icardi, bizim üzerinde konuştuğumuz bir isim değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taraftarlar, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi biten Icardi'nin geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyor.