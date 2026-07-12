Üç büyüklerin vergi borcu 1 milyar TL'yi aştı!

Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan kulüplerimiz, bu kez vergi borçlarıyla gündemde.

Öyle ki transfer dönemlerinde adeta para saçan kulüplerimiz, daha önceki dönemlerde defalarca vergi indirimi almıştı.

Son olarak Kulüpler Birliği’nin gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig kulüplerinin son dört yıla ait mali kayıtlarına yönelik vergi denetimleri de ele alındı.

3 BÜYÜKLERİN BORCU 1 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kulüplerin mevcut vergi borçlarına ek ceza ve yükümlülükler getirildiği belirtildi.

Borçlar ve kesilen cezalar birlikte değerlendirildiğinde, en yüksek toplam yükün Beşiktaş’ta olduğu ifade edildi.

EN AZ BORCU OLAN İSE GAZİANTEP FK

Paylaşılan verilere göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarlarının toplamı 1 milyar TL seviyesini geçti.

Listenin alt sırasında ise Gaziantep FK yer aldı.

Güneydoğu ekibine yaklaşık 180 milyon TL ceza kesildiği, Gaziantep FK’yi yaklaşık 500 milyon TL ile Göztepe’nin takip ettiği aktarıldı.