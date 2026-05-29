Rize'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Rize’de sabah saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Özellikle Gülbahar Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle menfezlerin taşması sonucu cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

Yağmur sularının biriktiği bölgelerde yollar adeta göle dönerken, bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, bazı sürücüler yollarda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.

Vatandaşlar ise aniden bastıran sağanak nedeniyle iş yerleri ve binaların girişlerinde önlem almaya çalıştı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yağışın ardından belediye ve ilgili ekipler su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Tıkanan menfezlerin açılması ve yollarda biriken suyun tahliye edilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulundu.