Rizespor'un olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi
Rizespor Kulübü, 95. olağanüstü genel kurul toplantısının planlanan tarihte çoğunluk sağlanmadığı için gerçekleşmediğini ve 4 Haziran tarihine ertelendiğini duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 95. olağanüstü genel kurul toplantısının planlanan tarihte çoğunluk sağlanmadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.
4 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK
Açıklamada, ikinci toplantının 4 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)